В Аргентині ввели податок “для мільйонерів” для сплати за заходи по боротьбі з COVID-19

Зазначається, що сенатори прийняли одноразовий збір, який називали “податком мільйонера”, 42 голосами за, проти — 26. Тепер тим, хто має активи на суму понад 200 млн песо (2,5 млн доларів), а це близько 12 тисяч людей, доведеться заплатити.

Один із авторів закону заявив, що це торкнеться лише близько 0,8% платників податків. Вони будуть платити прогресивну ставку до 3,5% за багатство в Аргентині та до 5,25% за те майно, що за межами країни.

За даними ЗМІ, із зібраних грошей 20% піде на медичні витратні матеріали, 20% — на допомогу малому та середньому бізнесу, 20% — на стипендії для студентів, 15% — на соціальний розвиток, а решта 25% — на природні газові підприємства.

В Аргентині зафіксовано близько 1,5 мільйона інфекцій та майже 40 тисяч смертей від коронавірусу. Локдаун додатково вдарив по економіці країни з 45-мільйонним населенням, яка бореться з безробіттям, високим рівнем бідності та величезним державним боргом.

Нагадаємо, за кількістю заразившихся коронавірусом у світі Аргентина займає 9-те місце.