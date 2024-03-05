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В апреле начнутся обучения претендентов на государственные должности на будущих деоккупированных территориях - Ташева

В апреле начнутся обучения претендентов на государственные должности на будущих деоккупированных территориях - Ташева

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 12:22  •  4536 просмотра

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В апреле Украина начинает учебную программу для кандидатов, претендующих на государственные должности на территориях, освобожденных от российской оккупации.

В Украине стартует проект по подготовке управленческого звена для деоккупированных территорий. В апреле должно начаться обучение претендентов на государственные должности на будущих деоккупированных территориях.

Об этом во время брифинга заявила постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Тамила Ташева, передает УНН.

Детали

По поручению Президента Украины в 2022 году мы начали работать над вопросами реинтеграционных политик. Мы сосредоточили свое внимание на вопросах восстановления украинской власти. То есть органов публичной администраций на деоккупированных территориях. Вопросы, связанные с кадровым резервом, то есть формирование команд для деоккупированных территорий, в том числе и в Крыму

- сказала Ташева. 

Ташева отметила, что в мае 2023 года совместно с правительством, Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Нацагентством государственной службы был начат пилотный проект по созданию кадрового резерва для деоккупированных территорий.

В этот кадровый резерв может податься любой желающий. Подать свою заявку, сказать, что после освобождения территории, будь то Крым, или Херсонской, или Запорожской областей, я хочу работать на этих территориях, отдать часть своей жизни, времени, как публичные действующие служащие могут это сделать, так и те, кто не имел никакого отношения к государственной службе, государственным органам. В апреле начнется обучение претендентов на государственные должности на будущих деоккупированных территориях.

 - добавила представитель президента. 

Она рассказала, что сейчас к участию в проекте приобщаются люди, которые ранее работали правозащитниками, журналистами, бизнесмены, или ветераны. Президент Бизнес-школы МИМ Ирина Тихомирова добавила, что проект в первую очередь ожидает тех, кто готов вложиться силами, знаниями ради интеграции деоккупированных территорий.

Напомним,

В 2023 году Кабмин начал набор кадрового резерва для работы на деоккупированных территориях. Нацагентство по вопросам государственной службы начало прием принимает заявок от всех желающих. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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