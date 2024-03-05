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У квітні розпочнуться навчання претендентів на державні посади на майбутніх деокупованих територіях - Ташева

Київ • УНН

 • 26603 перегляди

У квітні Україна розпочинає навчальну програму для кандидатів, які претендують на державні посади на територіях, звільнених від російської окупації.

У квітні розпочнуться навчання претендентів на державні посади на майбутніх деокупованих територіях - Ташева

В Україні стартує проект з підготовки управлінської ланки для деокупованих територій. У квітні має розпочатися навчання претендентів на державні посади на майбутніх деокупованих територіях.

Про це під час брифінгу заявила постійна представниця Президента України в АР Крим Таміла Ташева, передає УНН.

Деталі

По дорученню Президента України у 2022 році ми почали працювати над питаннями реінтеграційних політик. Ми зосередили свою увагу на питаннях відновлення української влади. Тобто органів публічної адміністрацій на деокупованих територіях. Питання пов’язані з кадровим резервом, тобто формування команд для деокупованих територій, зокрема і в Криму

- сказала Ташева. 

Ташева зазначила, що у травні 2023 року спільно з урядом, Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Нацагенством державної служби було розпочато пілотний проект щодо створення кадрового резерву для деокупованих територій.

До цього кадрового резерву може податися будь-хто охочий. Подати свою заявку, сказати, що після звільнення території, чи то Криму, чи Херсонської, або Запорізької областей, я хочу працювати на цих територіях, віддати частину свого життя, часу, як публічні чинні службовці можуть це зробити, так і ті, хто не мали жодного стосунку до державної служби, державних органів. У квітні розпочнуться навчання претендентів на державні посади на майбутніх деокупованих територіях.

 - додала представник президента. 

Вона розповіла, що наразі до участі в проекті долучаються люди, які раніше працювали правозахисниками, журналістами, бізнесмени, або ветерани. Президент Бізнес-школи МІМ Ірина Тихомирова додала, що проект в першу чергу очікує тих, хто готовий вкластися силами, знаннями заради інтеграції деокупованих територій.

Нагадаємо

У 2023 році Кабмін розпочав набір кадрового резерву для роботи на деокупованих територіях. Нацагентство з питань державної служби почало прийом приймає заявок від усіх охочих. 

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
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