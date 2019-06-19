В АП отреагировали на выводы международной следственной группы по MH17

"Украина приветствует выводы международной следственной группы (JIT) по MH17", - говорится в сообщении.

В АП отметили, что Президент Украины надеется, что на скамье подсудимых международного трибунала окажутся не только те, кому СБУ объявила сегодня подозрение, но и все, кто виноват в дерзком убийстве невинных детей, женщин и мужчин.

Ранее следователи сообщили, что судебное разбирательство по делу о катастрофе рейса MH17 состоится 9 марта 2020 в Гаагском суде.

Самолет компании Malaysia Airlines рейса MH17 был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившиеся на борту.