В АП відреагували на висновки міжнародної слідчої групи щодо MH17
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Україна вітає висновки міжнародної слідчої групи (JIT) щодо катастрофи MH17. Про це йдеться в повідомленні Адміністрації Президента України у Twitter, передає УНН.
"Україна вітає висновки міжнародної слідчої групи (JIT) щодо MH17", - зазначено у повідомленні.
В АП відзначили, що Президент України сподівається, що на лаві підсудних міжнародного трибуналу опиняться не лише ті, кому СБУ оголосила сьогодні підозру, а й усі, хто винен у зухвалому вбивстві безневинних дітей, жінок та чоловіків.
Раніше слідчі повідомили, що судовий розгляд у справі про катастрофу рейсу MH17 відбудеться 9 березня 2020 року в Гаазькому суді.
Літак компанії Malaysia Airlines рейсу MH17 був збитий на сході України 17 липня 2014 року. В авіакатастрофі загинули всі 298 осіб, що знаходилися на борту.