В Антикоррупционном комитете Рады считают, что НАПК должно проверить декларации и.о. замглавы ГНС Сокура

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции должно проверить декларации исполняющего обязанности заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура на предмет их достоверности. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал член комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анатолий Бурмич.

Контекст

И.о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Евгений Сокур внес в декларацию за 2023 год вероятно недостоверные данные. В частности, он не указал, в документе данные о своей сожительнице. Сокур в ходе следствия по делу о якобы покушении на него, сам рассказал правоохранителям, что с 2016 года проживает вместе с девушкой по имени Алина в квартире на проспекте Лобановского, 6-Д. Однако в своих декларациях Сокур ни разу не упомянул о своей сожительнице.

"Они (НАПК - ред.) должны это расследовать, потому что каждый госслужащий должен декларироваться. Если даже он находится в гражданском браке и есть постоянное хозяйство, вместе живут - то это закон предусматривает, что и гражданский брак и официальный они приравниваются одинаково", - отметил Бурмич.

Он добавил, НАПК может взять за основу расследование УНН и провести проверку деклараций Евгения Сокура. Кроме того, по словам Бурмича, антикоррупционный комитет парламента может взять на контроль проведение соответствующей проверки.

Бурмич добавил, что НАПК должно установить проживал ли Сокур совместно со своей девушкой более 180 дней в году и имеют ли они совместное хозяйство.

Нардеп не исключает, что Сокур мог не внести в декларацию данные о своей сожительнице из-за несовершенного знания законодательства.

Напомним

Ранее УНН рассказывал, что покушение на и.о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура вызывает много вопросов относительно его достоверности. Оно могло быть инсценированным, чтобы отвлечь внимание от уголовного производства против Сокура за злоупотребление служебным положением.

Речь идет об уголовном производстве, открытом еще 4 ноября 2022 года по ч. 3 ст. 365 УК Украины, по факту превышения служебных полномочий исполняющим обязанности заместителя председателя ГНС Украины Евгением Сокуром, который 26 октября 2022 года принял распоряжение об аннулировании лицензии ПАО "Укртатнафта" на производство топлива.

Такие действия Сокура по версии следствия повлекли тяжкие последствия обществу, а также государству в виде невозможности выполнения мобилизационных задач Минобороны по производству и поставке нефтепродуктов для нужд обороны и обороноспособности государства.