В Антикоррупционном комитете Рады считают, что НАПК должно проверить декларации и.о. замглавы ГНС Сокура

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Покровской МВА объяснили слова о "двух неделях на эвакуацию для местных жителей"

В Покровской МВА объяснили слова о "двух неделях на эвакуацию для местных жителей"

  •  89011 просмотра
рф перемещает "небольшое количество сил" в курскую область - Пентагон

рф перемещает "небольшое количество сил" в курскую область - Пентагон

  •  103606 просмотра
Пентагон: США обсуждают с Украиной долгосрочные цели операции в курской области

Пентагон: США обсуждают с Украиной долгосрочные цели операции в курской области

  •  101494 просмотра
путин впервые за 13 лет поехал в Чечню - Reuters

путин впервые за 13 лет поехал в Чечню - Reuters

  •  88240 просмотра
Сегодня Международный день памяти и поминовения жертв терроризма: когда мир признает россию государством-террористом

Сегодня Международный день памяти и поминовения жертв терроризма: когда мир признает россию государством-террористом

  •  73407 просмотра
публикации
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

  •  120714 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  176325 просмотра
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  294270 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

16 августа 2024, 06:30  •  277768 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  325326 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Бейонсе запускает линию виски совместно с Moët Hennessy от LVMH

Бейонсе запускает линию виски совместно с Moët Hennessy от LVMH

  •  9121 просмотра
21 августа: День без косметики и макияжа, Всемирный день Аватара, Всемирный день Аватара

21 августа: День без косметики и макияжа, Всемирный день Аватара, Всемирный день Аватара

  •  16640 просмотра
Ученые сделали удивительное открытие, анализируя Туринскую плащаницу

Ученые сделали удивительное открытие, анализируя Туринскую плащаницу

  •  63800 просмотра
Disney отменил приквел "Звездных войн" "Аколит"

Disney отменил приквел "Звездных войн" "Аколит"

  •  103102 просмотра
20 августа: Всемирный день лени, День москитов

20 августа: Всемирный день лени, День москитов

20 августа 2024, 03:07  •  101942 просмотра
Актуальное
В Антикоррупционном комитете Рады считают, что НАПК должно проверить декларации и.о. замглавы ГНС Сокура

В Антикоррупционном комитете Рады считают, что НАПК должно проверить декларации и.о. замглавы ГНС Сокура

Киев  •  УНН

21 августа 2024, 06:41  •  13160 просмотра

Read in English

В комитете Рады по вопросам антикоррупционной политики считают, что НАПК должно проверить декларации Евгения Сокура на достоверность. Сокур не указал в декларации данные о своей сожительнице, с которой проживает с 2016 года.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции должно проверить декларации исполняющего обязанности заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура на предмет их достоверности. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал член комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анатолий Бурмич.

Контекст

И.о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Евгений Сокур внес в декларацию за 2023 год вероятно недостоверные данные. В частности, он не указал, в документе данные о своей сожительнице. Сокур в ходе следствия по делу о якобы покушении на него, сам рассказал правоохранителям, что с 2016 года проживает вместе с девушкой по имени Алина в квартире на проспекте Лобановского, 6-Д. Однако в своих декларациях Сокур ни разу не упомянул о своей сожительнице. 

"Они (НАПК - ред.) должны это расследовать, потому что каждый госслужащий должен декларироваться. Если даже он находится в гражданском браке и есть постоянное хозяйство, вместе живут - то это закон предусматривает, что и гражданский брак и официальный они приравниваются одинаково", - отметил Бурмич.

Он добавил, НАПК может взять за основу расследование УНН и провести проверку деклараций Евгения Сокура. Кроме того, по словам Бурмича, антикоррупционный комитет парламента может взять на контроль проведение соответствующей проверки.

Бурмич добавил, что НАПК должно установить проживал ли Сокур совместно со своей девушкой более 180 дней в году и имеют ли они совместное хозяйство.

Нардеп не исключает, что Сокур мог не внести в декларацию данные о своей сожительнице из-за несовершенного знания законодательства.

Напомним

Ранее УНН рассказывал, что покушение на и.о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура вызывает много вопросов относительно его достоверности. Оно могло быть инсценированным, чтобы отвлечь внимание от уголовного производства против Сокура за злоупотребление служебным положением.

Речь идет об уголовном производстве, открытом еще 4 ноября 2022 года по ч. 3 ст. 365 УК Украины, по факту превышения служебных полномочий исполняющим обязанности заместителя председателя ГНС Украины Евгением Сокуром, который 26 октября 2022 года принял распоряжение об аннулировании лицензии ПАО "Укртатнафта" на производство топлива.

Такие действия Сокура по версии следствия повлекли тяжкие последствия обществу, а также государству в виде невозможности выполнения мобилизационных задач Минобороны по производству и поставке нефтепродуктов для нужд обороны и обороноспособности государства.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикаКриминал и ЧП
Эксклюзив
В Антикоррупционном комитете Рады считают, что НАПК должно проверить декларации и.о. замглавы ГНС Сокура
  •  16097 просмотра

В Антикоррупционном комитете Рады считают, что НАПК должно проверить декларации и.о. замглавы ГНС Сокура

Эксклюзив
Реструктуризация кредитов: взаимная выгода для банков и заемщиков во времена кризиса
  •  100667 просмотра

Реструктуризация кредитов: взаимная выгода для банков и заемщиков во времена кризиса

Эксклюзив
Экономист объяснил, в чем сложность введения специальной соцвыплаты, которую предлагает Минсоцполитики
  •  100673 просмотра

Экономист объяснил, в чем сложность введения специальной соцвыплаты, которую предлагает Минсоцполитики

Эксклюзив
Правосудие на паузе: почему ГБР не выполняет решение суда о признании потерпевших?
  •  102987 просмотра

Правосудие на паузе: почему ГБР не выполняет решение суда о признании потерпевших?

Эксклюзив
"Обнаглели". Эксперт раскритиковал работников АРМА за шпионские игры
20 августа 2024, 07:11  •  105543 просмотра

"Обнаглели". Эксперт раскритиковал работников АРМА за шпионские игры

Эксклюзив
Кабмин назвал экспертов, которые проведут аудит в НАБУ
20 августа 2024, 06:50  •  101779 просмотра

Кабмин назвал экспертов, которые проведут аудит в НАБУ

Эксклюзив
Дело начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК: в суд направлено ходатайство об аресте 1 млн долларов
19 августа 2024, 17:19  •  113540 просмотра

Дело начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК: в суд направлено ходатайство об аресте 1 млн долларов

Эксклюзив
Есть большая потребность в физической реабилитации - в Броварском горсовете рассказали об основных проблемах, с которыми сталкиваются ветераны российско-украинской войны
19 августа 2024, 14:00  •  112920 просмотра

Есть большая потребность в физической реабилитации - в Броварском горсовете рассказали об основных проблемах, с которыми сталкиваются ветераны российско-украинской войны

Эксклюзив
Проблемные кредиты: реструктуризация как спасение для бизнеса или очередное испытание?
19 августа 2024, 12:52  •  113680 просмотра

Проблемные кредиты: реструктуризация как спасение для бизнеса или очередное испытание?

Эксклюзив
ГБР не выполняет судебные решения, чтобы избежать дополнительной работы с потерпевшими-адвокат
19 августа 2024, 12:36  •  104445 просмотра

ГБР не выполняет судебные решения, чтобы избежать дополнительной работы с потерпевшими-адвокат

Популярные

Сегодня Международный день памяти и поминовения жертв терроризма: когда мир признает россию государством-террористом

Сегодня Международный день памяти и поминовения жертв терроризма: когда мир признает россию государством-террористом

  •  73407 просмотра
путин впервые за 13 лет поехал в Чечню - Reuters

путин впервые за 13 лет поехал в Чечню - Reuters

  •  88240 просмотра
Пентагон: США обсуждают с Украиной долгосрочные цели операции в курской области

Пентагон: США обсуждают с Украиной долгосрочные цели операции в курской области

  •  101494 просмотра
рф перемещает "небольшое количество сил" в курскую область - Пентагон

рф перемещает "небольшое количество сил" в курскую область - Пентагон

  •  103606 просмотра
В Покровской МВА объяснили слова о "двух неделях на эвакуацию для местных жителей"

В Покровской МВА объяснили слова о "двух неделях на эвакуацию для местных жителей"

  •  89011 просмотра

Публикации

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

  •  120714 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  176325 просмотра
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  294270 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

16 августа 2024, 06:30  •  277768 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  325326 просмотра

Война

На Полтавщине во время 11-часовой воздушной тревоги попаданий не зафиксировано

На Полтавщине во время 11-часовой воздушной тревоги попаданий не зафиксировано

  •  109 просмотра
"Охотились" на заводы БПЛА на Днепропетровщине: СБУ разоблачила еще одну группу агентов фсб

"Охотились" на заводы БПЛА на Днепропетровщине: СБУ разоблачила еще одну группу агентов фсб

  •  1178 просмотра
На Кировоградщине во время 9-часовой тревоги сбили вражеский «шахед»

На Кировоградщине во время 9-часовой тревоги сбили вражеский «шахед»

  •  1537 просмотра
На Николаевщине ночью работала ПВО, утром враг обстрелял Куцурубскую громаду

На Николаевщине ночью работала ПВО, утром враг обстрелял Куцурубскую громаду

  •  3988 просмотра
В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики. В ВС ВСУ предупреждают о движении ударных дронов

В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики. В ВС ВСУ предупреждают о движении ударных дронов

  •  7315 просмотра

политика

В Антикоррупционном комитете Рады считают, что НАПК должно проверить декларации и.о. замглавы ГНС Сокура

В Антикоррупционном комитете Рады считают, что НАПК должно проверить декларации и.о. замглавы ГНС Сокура
Эксклюзив

  •  16069 просмотра
Сегодня Международный день памяти и поминовения жертв терроризма: когда мир признает россию государством-террористом

Сегодня Международный день памяти и поминовения жертв терроризма: когда мир признает россию государством-террористом

  •  73351 просмотра
путин впервые за 13 лет поехал в Чечню - Reuters

путин впервые за 13 лет поехал в Чечню - Reuters

  •  88171 просмотра
Пентагон: США обсуждают с Украиной долгосрочные цели операции в курской области

Пентагон: США обсуждают с Украиной долгосрочные цели операции в курской области

  •  101485 просмотра
рф перемещает "небольшое количество сил" в курскую область - Пентагон

рф перемещает "небольшое количество сил" в курскую область - Пентагон

  •  103597 просмотра

Война

На Полтавщине во время 11-часовой воздушной тревоги попаданий не зафиксировано

На Полтавщине во время 11-часовой воздушной тревоги попаданий не зафиксировано

  •  109 просмотра
"Охотились" на заводы БПЛА на Днепропетровщине: СБУ разоблачила еще одну группу агентов фсб

"Охотились" на заводы БПЛА на Днепропетровщине: СБУ разоблачила еще одну группу агентов фсб

  •  1178 просмотра
На Кировоградщине во время 9-часовой тревоги сбили вражеский «шахед»

На Кировоградщине во время 9-часовой тревоги сбили вражеский «шахед»

  •  1537 просмотра
На Николаевщине ночью работала ПВО, утром враг обстрелял Куцурубскую громаду

На Николаевщине ночью работала ПВО, утром враг обстрелял Куцурубскую громаду

  •  3988 просмотра
В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики. В ВС ВСУ предупреждают о движении ударных дронов

В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики. В ВС ВСУ предупреждают о движении ударных дронов

  •  7315 просмотра

политика

В Антикоррупционном комитете Рады считают, что НАПК должно проверить декларации и.о. замглавы ГНС Сокура

В Антикоррупционном комитете Рады считают, что НАПК должно проверить декларации и.о. замглавы ГНС Сокура
Эксклюзив

  •  16069 просмотра
Сегодня Международный день памяти и поминовения жертв терроризма: когда мир признает россию государством-террористом

Сегодня Международный день памяти и поминовения жертв терроризма: когда мир признает россию государством-террористом

  •  73351 просмотра
путин впервые за 13 лет поехал в Чечню - Reuters

путин впервые за 13 лет поехал в Чечню - Reuters

  •  88171 просмотра
Пентагон: США обсуждают с Украиной долгосрочные цели операции в курской области

Пентагон: США обсуждают с Украиной долгосрочные цели операции в курской области

  •  101485 просмотра
рф перемещает "небольшое количество сил" в курскую область - Пентагон

рф перемещает "небольшое количество сил" в курскую область - Пентагон

  •  103597 просмотра

Новости Бизнеса

ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

  •  1013 просмотра
До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

  •  33188 просмотра
Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

15 августа 2024, 12:06  •  109988 просмотра

Экономика

Цена биткоина упала до 59 тыс. долларов из-за масштабного перемещения токенов на биржи Mt Gox

Цена биткоина упала до 59 тыс. долларов из-за масштабного перемещения токенов на биржи Mt Gox

  •  996 просмотра
Курс валют на 21 августа: гривна девальвирует

Курс валют на 21 августа: гривна девальвирует

  •  7855 просмотра
Украина активно готовится к отопительному сезону: что будет с ценой на газ

Украина активно готовится к отопительному сезону: что будет с ценой на газ

  •  23330 просмотра
Отключения света могут прекратиться уже на следующей неделе: в Укрэнерго назвали условие

Отключения света могут прекратиться уже на следующей неделе: в Укрэнерго назвали условие

  •  22788 просмотра
Шмыгаль об инвентаризации сельскохозяйственных угодий: 23% земель до сих пор не внесены в кадастр

Шмыгаль об инвентаризации сельскохозяйственных угодий: 23% земель до сих пор не внесены в кадастр

  •  64690 просмотра

Киев

В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики. В ВС ВСУ предупреждают о движении ударных дронов

В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики. В ВС ВСУ предупреждают о движении ударных дронов

  •  7315 просмотра
Пожар произошел в офисном здании возле ТРЦ в Киеве

Пожар произошел в офисном здании возле ТРЦ в Киеве

  •  7172 просмотра
Сильная жара до 37° и местами гроза: прогноз погоды на сегодня

Сильная жара до 37° и местами гроза: прогноз погоды на сегодня

  •  9292 просмотра
В столице и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

В столице и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

  •  41611 просмотра
В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

  •  60501 просмотра