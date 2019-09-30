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В Антарктиде откололся айсберг весом 315 млрд тонн

Киев • УНН

 • 20972 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. От шельфового ледника Эймери на востоке Антарктиды откололся самый большой за 50 лет айсберг, его вес - 315 000 000 000 тонн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

В Антарктиде откололся айсберг весом 315 млрд тонн

Новый айсберг получил название D28, площадь его поверхности - 1636 квадратных километров, а толщина - около 210 метров. Только в 1960-х от Эймери откололся больше айсберг - площадью 9000 километров.

Профессор Хелен Фрикер из Института океанографии имени Скриппса еще в 2002 году заявила, что с этой части шельфового ледника отколется большой айсберг в 2010-2015 годах.

Она подчеркнула, что образование D28 не надо связывать с изменениями климата. По словам профессора, спутниковые снимки с 90-х годов показывали, что ледник Эймери находится в "равновесии" с окружающей средой, несмотря на сильное поверхностное таяние летом.

"Хотя в Антарктиде есть о еще беспокоиться, поводов для тревоги на конкретно этом шельфовом леднике пока нет", - сказала Фрикер.

В то же время специалисты Австралийского антарктического подразделения следить за айсбергом. Такой большой обломок в частности может представлять угрозу для судоходства.

Скорее всего, понадобится несколько лет на то, чтобы D28 распался на части и растаял.

Напомним, в Антарктиде возросло количество ослиных пингвинов.

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