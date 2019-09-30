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В Антарктиді відколовся айсберг вагою 315 млрд тонн

Київ • УНН

 • 20972 перегляди

КИЇВ. 30 вересня. УНН. Від шельфового льодовика Еймері на сході Антарктиди відколовся найбільший за 50 років айсберг, його вага — 315 мільярдів тонн. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

В Антарктиді відколовся айсберг вагою 315 млрд тонн

Новий айсберг отримав назву D28, площа його поверхні — 1636 квадратних кілометрів, а товщина — близько 210 метрів. Тільки у 1960-х від Еймері відколовся більший айсберг — площею 9 тисяч кілометрів.

Професорка Хелен Фрікер з Інституту океанографії імені Скріппса ще у 2002 році заявила, що з цієї частини шельфового льодовика відколеться великий айсберг у 2010-2015 роках.

Вона наголосила, що утворення D28 не треба пов’язувати зі змінами клімату. За словами професорки, супутникові знімки з 90-х років демонстрували, що льодовик Еймері перебуває у "рівновазі" з навколишнім середовищем, попри сильне поверхневе танення влітку.

"Хоча в Антарктиді є про ще непокоїтися, приводів для тривоги на конкретно цьому шельфовому льодовику поки немає", — сказала Фрікер.

Водночас спеціалісти Австралійського антарктичного підрозділу стежитимуть за айсбергом. Такий великий уламок зокрема може становити загрозу для судноплавства.

Найімовірніше, знадобиться декілька років на те, аби D28 розпався на частини та розтанув.

Нагадаємо, в Антарктиді зросла кількість віслюкових пінгвінів.

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