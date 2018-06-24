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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
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9 марта, 17:47 • 111947 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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В Анкаре задержали 11 членов РПК, которые предположительно готовили провокации на выборах

В Анкаре задержали 11 членов РПК, которые предположительно готовили провокации на выборах

Киев  •  УНН

 • 10293 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Турецкая полиция задержала в субботу в Анкаре 11 предполагаемых членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) по подозрению в планировании провокационных действий на президентских и парламентских выборах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Hurriyet.

Информацию о том, какие именно провокации они готовили, издание не приводит. По данным издания, турецкая прокуратура выдала ордера на арест еще восьми подозреваемых.

В минувшую пятницу силы безопасности республики задержали 14 членов террористической группировки “Исламское государство”. Боевиков подозревают в подготовке терактов на территории страны в преддверии досрочных президентских и парламентских выборов.

Они запланированы на воскресенье, 24 июня. После этого в стране официально вступят в силу поправки о введении президентской системы правления.

Как сообщал УНН, меньше времени осталось до открытия избирательных участков в Турции для проведения первых после попытки государственного переворота в июле 2016 президентских и парламентских выборов.

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