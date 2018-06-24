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В Анкарі затримали 11 членів РПК, які імовірно готували провокації на виборах

В Анкарі затримали 11 членів РПК, які імовірно готували провокації на виборах

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. Турецька поліція затримала в суботу в Анкарі 11 ймовірних членів забороненої в країні Робочої партії Курдистану (РПК) за підозрою в плануванні провокаційних дій на президентських і парламентських виборах. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Hurriyet.

Інформацію про те, які саме провокації вони готували, видання не наводить. За даними видання, турецька прокуратура видала ордери на арешт ще восьми підозрюваних.

У минулу п’ятницю сили безпеці республіки затримали 14 членів терористичного угруповання “Ісламська держава”. Бойовиків підозрюють у підготовці терактів на території країни напередодні дострокових президентських і парламентських виборів.

Вони заплановані на неділю, 24 червня. Після цього в країні офіційно вступлять в силу поправки про введення президентської системи правління.

Як повідомляв УНН, менше часу залишилося до відкриття виборчих дільниць в Туреччині для проведення перших після спроби державного перевороту в липні 2016 року президентських і парламентських виборів.

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