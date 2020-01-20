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В Англии, Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге сняты аресты с активов Газпрома, наложенные по искам Нафтогаза

Киев • УНН

 • 46081 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Аресты и обеспечительные меры на активы “Газпрома” в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге, наложенные по искам “Нафтогаза”, сняты. Об этом говорится в сообщении “Газпрома”, которое цитирует федеральное агентство ТАСС, пишет УНН.

В Англии, Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге сняты аресты с активов Газпрома, наложенные по искам Нафтогаза

Холдинг отмечает, что обязательства суду (Undertakings) “Газпрома”, South Stream Transport B.V. и Blue Stream Pipeline Company B.V. были прекращены приказом суда в Англии от 14 января 2020 года. Юридическая компания “ДЛА Пайпер Лондон” подтвердила, что это является достаточным для прекращения обязательств суду в Англии.

Кроме того, адвокаты “Нафтогаза” направили 10 января письма в адрес адвокатов “Газпрома” и нидерландских компаний группы “Газпром” о снятии арестов в Нидерландах. “ДЛА Пайпер Амстердам подтвердили, что это является достаточным для снятия арестов в Нидерландах”, — отмечается в сообщении.

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Что касается активов в Люксембурге, то 11 января “Нафтогаз” и “Газпром” подписали акты об отзыве требования в отношении арестов от 15/22 февраля и 26/31 июля 2019 года. Адвокаты “Нафтогаза” 13 января 2020 года направили письма в адрес люксембургских банков и компаний, в отношении которых были приняты аресты 15/22 февраля и 26/31 июля 2019 года. “Arendt & Medernach подтвердили, что эти действия являются достаточным для снятия арестов в Люксембурге при условии снятия банками и компаниями ограничений, наложенных ими на основании арестов”, — говорится в сообщении.

Снятие ареста было частью пакетной сделки, которую “Газпром” и украинская сторона подписали в ночь на 31 декабря. Соглашение подразумевает отзыв всех арбитражных и судебных исков друг против друга, по которым не приняты окончательные решения, и отказ в будущем от всех возможных претензий по контрактам на поставку и транзит от 19 января 2009 года. По условиям соглашения, “Газпром” выплатил Украине 2,9 млрд долларов в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража.

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