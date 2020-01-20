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В Англії, Вельсі, Нідерландах і Люксембурзі зняті арешти з активів Газпрому, накладені за позовами Нафтогазу

Київ • УНН

 • 46081 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Арешти і забезпечувальні заходи на активи “Газпрому” в Англії і Вельсі, Нідерландах і Люксембурзі, накладені за позовами “Нафтогазу”, зняті. Про це йдеться в повідомленні “Газпрому”, яке цитує федеральне агентство ТАСС, пише УНН.

В Англії, Вельсі, Нідерландах і Люксембурзі зняті арешти з активів Газпрому, накладені за позовами Нафтогазу

Холдинг зазначає, що зобов’язання суду (Undertakings) “Газпрому”, South Stream Transport B.V. і Blue Stream Pipeline Company B.V. були припинені наказом суду в Англії від 14 січня 2020 року. Юридична компанія “ДЛА Пайпер Лондон” підтвердила, що це є достатнім для припинення зобов’язань суду в Англії.

Крім того, адвокати “Нафтогазу” направили 10 січня листи на адресу адвокатів “Газпрому” і нідерландських компаній групи “Газпром” про зняття арештів в Нідерландах. “ДЛА Пайпер Амстердам підтвердили, що це є достатнім для зняття арештів в Нідерландах”, — наголошується в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нафтогаз порівняв нову угоду з Газпромом із контрактом 2009 року

Що стосується активів в Люксембурзі, то 11 січня “Нафтогаз” і “Газпром” підписали акти про відкликання вимоги щодо арештів від 15/22 лютого і 26/31 липня 2019 року. Адвокати “Нафтогазу” 13 січня 2020 року направили листи на адресу люксембурзьких банків і компаній, щодо яких були прийняті арешти 15/22 лютого і 26/31 липня 2019 року. “Arendt & Medernach підтвердили, що ці дії є достатнім для зняття арештів в Люксембурзі за умови зняття банками і компаніями обмежень, накладених ними на підставі арештів”, — йдеться в повідомленні.

Зняття арешту було частиною пакетної угоди, яку “Газпром” і українська сторона підписали в ніч на 31 грудня. Угода передбачає відкликання всіх арбітражних і судових позовів один проти одного, з яких не прийнято остаточні рішення, і відмова в майбутньому від усіх можливих претензій за контрактами на поставку і транзит від 19 січня 2009 року. За умовами угоди, “Газпром” виплатив Україні 2,9 млрд доларів в рамках виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

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