В Англии одобрили лекарство от астмы, которое также помогает от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Препарат “Дупилумаб” был одобрен Национальным институтом здравоохранения и ухода за медициной Англии для лечения серьезных случаев астмы, которые следует использовать, когда пациенты не реагируют на обычные методы лечения. Об этом пишет УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Препарат моноклональное антитело - из группы лекарств, которые также используются для лечения COVID-19. Он был одобрен для использования в Шотландии в апреле.
Но известно, что он вызывает побочные эффекты, включая воспаление, головные боли и реже тяжелые аллергические реакции.
Только пациенты, которые имеют тяжелую стадию астмы с воспалением 2 типа (определена структура иммунного ответа), которые достигают порога воспаление, имели по меньшей мере четыре тяжелые приступы астмы за последний год и не подходят для других биологических методов лечения, будут использовать этот препарат.
Напомним
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