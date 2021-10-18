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В Англії схвалили ліки від астми, які також допомагають від COVID-19

В Англії схвалили ліки від астми, які також допомагають від COVID-19

Київ • УНН

 • 17542 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Препарат “Дупілумаб” був схвалений Національним інститутом охорони здоров’я та догляду за медициною Англії для лікування найсерйозніших випадків астми, які слід використовувати, коли пацієнти не реагують на звичайні методи лікування. Про це пише УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

Препарат є моноклональним антитілом - із групи ліків, які також використовуються для лікування COVID-19. Він був схвалений для використання в Шотландії в квітні.

Але відомо, що він викликає побічні ефекти, включаючи запалення, головні болі та рідше важкі алергічні реакції.

Тільки пацієнти, які мають важку стадію астми із запаленням 2 типу (визначена структура імунної відповіді), які досягають порогу запалення, мали щонайменше чотири тяжкі напади астми за останній рік і не підходять для інших біологічних методів лікування, будуть мати можливість використовувати цей препарат.

Нагадаємо

ВООЗ схвалила першу у світі вакцину від малярії.

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