В Англії схвалили ліки від астми, які також допомагають від COVID-19

Деталі

Препарат є моноклональним антитілом - із групи ліків, які також використовуються для лікування COVID-19. Він був схвалений для використання в Шотландії в квітні.

Але відомо, що він викликає побічні ефекти, включаючи запалення, головні болі та рідше важкі алергічні реакції.

Тільки пацієнти, які мають важку стадію астми із запаленням 2 типу (визначена структура імунної відповіді), які досягають порогу запалення, мали щонайменше чотири тяжкі напади астми за останній рік і не підходять для інших біологічних методів лікування, будуть мати можливість використовувати цей препарат.

Нагадаємо

ВООЗ схвалила першу у світі вакцину від малярії.