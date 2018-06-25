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В Англии садовник выиграл почти 4 млн долларов в лотерею

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КИЕВ. 25 июня. УНН. Тридцатилетний англичанин выиграл 3 млн фунтов стерлингов (почти 4 млн долл) в лотерею, передает УНН со ссылкой на mirror.co.uk.

Имя победителя - Джеймс Эванс, он работает садовником. Его 28-летняя подруга Джоджо Смит работает пекарем.

Отмечается, что англичане уже успели потратить часть выигранных денег - пара приобрела две новенькие машины марки Mercedes.

Также на выигранные деньги они планируют приобрести дом своей мечты. Он находится на территории графства Корнуолл.

По словам победителя, сыграть в скретч-лотерею он решил после того, как услышал о том, что кто-то сорвал в неё большую сумму денег.

Напомним, результаты проведенных исследований свидетельствуют, что большинство людей играют в лотерею, чтобы улучшить свое финансовое положение. И украинцы не исключение. Большую часть денег они тратят на улучшение своего быта и отдых с семьей.

Например, супружеская пара из Хмельницкой области спустя два года после трехмиллионного выигрыша в лотерею “Лото-Забава” обзавелась новым авто, сельхозтехникой, сделала ремонт в доме, провела центральное водоснабжение и теперь готовится отправить детей и внуков на отдых.

Строитель из Черкасской области после выигрыша 1 млн грн в “Лото-Забава” сделал капитальный ремонт в доме, купил авто и впервые в жизни отправился с семьей на море.

Восемнадцать лет ждал свой выигрыш житель Тернопольской области Григорий Цапура. Долгожданный миллион он выиграл в феврале этого года. Деньги пришлись как нельзя кстати: часть выигрыша он сразу потратит на лечение.

Это всего три истории счастливых обладателей лотерейных выигрышей “Лото-Забава”. Всего же их 293. Именно стольким украинским игрокам повезло сорвать куш в один миллион гривен и больше в этой лотерее компании “М.С.Л.”.

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