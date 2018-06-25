В Англії садівник виграв майже 4 млн доларів у лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Тридцятирічний англієць виграв 3 млн фунтів стерлінгів (майже 4 млн доларів) в лотерею, передає УНН з посиланням на mirror.co.uk.
Ім'я переможця - Джеймс Еванс, він працює садівником. Його 28-річна подруга Джоджо Сміт працює пекарем.
Відзначається, що англійці вже встигли витратити частину виграних грошей - пара придбала дві новенькі машини марки Mercedes.
Також на виграні гроші вони планують придбати будинок своєї мрії. Він розташований на території графства Корнуолл.
За словами переможця, зіграти в скретч-лотерею він вирішив після того, як почув про те, що хтось зірвав в неї велику суму грошей.
Нагадаємо, результати проведених досліджень свідчать, що більшість людей грають в лотерею, щоб поліпшити своє фінансове становище. І українці не виняток. Більшу частину грошей вони витрачають на поліпшення свого побуту і відпочинок із сім'єю.
Наприклад, подружня пара з Хмельницької області через два роки після тримільйонного виграшу в лотерею "Лото-Забава" обзавелася новим авто, сільгосптехнікою, зробила ремонт в будинку, провела центральне водопостачання і тепер готується відправити дітей і онуків на відпочинок.
Будівельник з Черкаської області після виграшу 1 млн грн в "Лото-Забава" зробив капітальний ремонт в будинку, купив авто і вперше в житті відправився із сім'єю на море.
Вісімнадцять років чекав на свій виграш житель Тернопільської області Григорій Цапура. Довгоочікуваний мільйон він виграв в лютому цього року. Гроші виявилися вельми доречними: частину виграшу він відразу витратить на лікування.
Це всього три історії щасливих володарів лотерейних виграшів "Лото-Забава". Всього ж їх 293. Саме стільком українським гравцям пощастило зірвати куш в один мільйон гривень і більше в цій лотереї компанії "М.С.Л.".