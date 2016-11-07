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15 марта, 19:03 • 113463 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 161583 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 134955 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 127667 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111305 просмотра

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15 марта, 11:23 • 104708 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100923 просмотра

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В Ананьевском районе Одесской области после аттестации уволили 25% правоохранителей

В Ананьевском районе Одесской области после аттестации уволили 25% правоохранителей

Киев • УНН

 • 8302 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Ананьевском районе Одесской области после аттестации уволили 25% всех работников личного состава. Об этом во время брифинга сообщила руководитель Национальной полиции Хатия Деканоидзе, передает корреспондент УНН.

"Одесса стала на первом месте, когда очень много личного состава после аттестации были уволены, только в Ананьевском районе 25% работников: это следователи, представители уголовного розыска и другие", - отметила Х.Деканоидзе.

Как сообщал УНН, председатель Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе сообщила, что по результатам аттестации из правоохранительных органов были уволены 5 тыс. 600 человек, а понижено в должности - около 4 тысяч.

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