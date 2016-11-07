В Ананьевском районе Одесской области после аттестации уволили 25% правоохранителей

"Одесса стала на первом месте, когда очень много личного состава после аттестации были уволены, только в Ананьевском районе 25% работников: это следователи, представители уголовного розыска и другие", - отметила Х.Деканоидзе.

Как сообщал УНН, председатель Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе сообщила, что по результатам аттестации из правоохранительных органов были уволены 5 тыс. 600 человек, а понижено в должности - около 4 тысяч.