В Ананьевском районе Одесской области после аттестации уволили 25% правоохранителей
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Ананьевском районе Одесской области после аттестации уволили 25% всех работников личного состава. Об этом во время брифинга сообщила руководитель Национальной полиции Хатия Деканоидзе, передает корреспондент УНН.
"Одесса стала на первом месте, когда очень много личного состава после аттестации были уволены, только в Ананьевском районе 25% работников: это следователи, представители уголовного розыска и другие", - отметила Х.Деканоидзе.
Как сообщал УНН, председатель Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе сообщила, что по результатам аттестации из правоохранительных органов были уволены 5 тыс. 600 человек, а понижено в должности - около 4 тысяч.