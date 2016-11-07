В Ананьївському районі на Одещині після атестації звільнили 25% правоохоронців
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. В Ананьївському районі Одеської області після атестації звільнили 25% всіх працівників особистого складу. Про це під час брифінгу повідомила керівник Національної поліції Хатія Деканоідзе, передає кореспондент УНН.
“Одеса стала на першому місці, коли дуже багато особистого складу після атестації було звільнено, тільки в Ананьївському районі 25% працівників: це слідство, представники кримінального розшуку та інші”, — зазначила Х.Деканоідзе.
Як повідомляв УНН, голова Національної поліції України Хатія Деканоідзе повідомила, що за результатами атестації з правоохоронних органів було звільнено 5 тисяч 600 осіб, а понижено на посаді — близько 4 тисяч.