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В Амстердаме на демонстрации против карантина из-за COVID-19 задержаны 58 человек

В Амстердаме на демонстрации против карантина из-за COVID-19 задержаны 58 человек

Киев  •  УНН

 • 15147 просмотра

КИЕВ. 21 марта УНН. В Амстердаме патрульные задержали 58 протестующих во время несогласованной акции касательно ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19. Об этом сообщает NOS, передает УНН.

Детали

20 марта в Амстердаме было проведена несогласованная демонстрационная акция против ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19. В результате патрульные задержали 58 протестующих, поскольку люди не хранили дистанцию и проявляли агрессию в отношении полиции.

Цитата

“Сегодня полиция провела 58 арестов во время протеста против ограничительных мер в отношении коронавируса в Амстердаме. По словам муниципалитета, это была „стихийная демонстрация“ на Музейной площади, где демонстранты не выполняли определенные меры. Они не держались на достаточном расстоянии, и, по словам муниципалитета, оскорбляли полицию”, — сообщает Nederlandse Omroep Stichting

После завершения демонстрации на Музейной площади около 1400 человек направились к другой точке. Однако были задержаны полицией и доставлены в другое место. Отмечается, что их не арестовывали.

Дополнение

Количество задержанных на протестах против коронавирусных ограничений в Лондоне выросла до 33.

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