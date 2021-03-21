Кількість затриманих на протестах проти коронавірусних обмежень в Лондоні зросла до 33

Що відомо

Раніше повідомлялось про 13 затриманих.

Всього в марші противників обмежувальних заходів, який стартував від Гайд-парку і завершився на урядовій вулиці Уайтхолл, взяли участь кілька тисяч чоловік. Протестуючі, багато з яких були без масок, запалювали димові смолоскипи, а також тримали плакати з написами “Припиніть руйнувати життя наших дітей” і “Бійтеся Вестмонстра, а не вірусу” (неологізм “Вестмонстр” утворений шляхом з’єднання слова “монстр” з назвою Вестмінстерського палацу, де розташований британський парламент).

Деталі

Серед учасників акції, зокрема, був помічений Пірс Корбін — брат колишнього лідера опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбін.

Ще до початку демонстрації поліція Лондона попередила про те, що учасників протесту чекає арешт або штраф, оскільки діючі обмеження передбачають заборону на участь в масових зборах. На цьому тлі більш 60 членів британського парламенту суботнім ранком направили лист міністру внутрішніх справ Великої Британії Пріті Пател, в якому закликали не переслідувати маніфестантів.

Контекст

Уже третій за рахунком загальнонаціональний карантин був введений в країні з 4 січня. Майже два тижні тому на більшій частині території Великої Британії обмежувальні заходи стали поступово слабшати. Зокрема, 8 березня відновили роботу школи, а вже з 12 квітня, в разі збереження стабільної епідеміологічної ситуації, в країні відкриються магазини, які не торгують предметами першої необхідності, перукарні та салони краси, а також спортзали. Паби, бари і ресторани зможуть повноцінно відновити роботу не раніше 17 травня, а з 21 червня може бути знято більшість залишаються обмежень.

Британська влада пішла на введення жорстких заходів на початку року внаслідок поширення з кінця грудня мутованого штаму коронавірусу, який, згідно з попередніми оцінками фахівців, може бути на 70% більш заразним, а його летальність може бути вище на 30%. У боротьбі з пандемією уряд покладає великі надії на програму вакцинації населення. У суботу стало відомо, що в королівстві першу дозу вакцини від коронавірусу отримали 26,85 млн осіб — більше половини всіх повнолітніх жителів. Влада розраховує, що зі щеплення кампанія дозволить вже в середині квітня повернутися до більш звичного способу життя.

Зокрема, сам прем’єр Британії Борис Джонсон вакцинувався препаратом AstraZeneca.