Кількість затриманих на протестах проти коронавірусних обмежень в Лондоні зросла до 33

Контекст
Уже третій за рахунком загальнонаціональний карантин був введений в країні з 4 січня. Майже два тижні тому на більшій частині території Великої Британії обмежувальні заходи стали поступово слабшати. Зокрема, 8 березня відновили роботу школи, а вже з 12 квітня, в разі збереження стабільної епідеміологічної ситуації, в країні відкриються магазини, які не торгують предметами першої необхідності, перукарні та салони краси, а також спортзали. Паби, бари і ресторани зможуть повноцінно відновити роботу не раніше 17 травня, а з 21 червня може бути знято більшість залишаються обмежень.
Британська влада пішла на введення жорстких заходів на початку року внаслідок поширення з кінця грудня мутованого штаму коронавірусу, який, згідно з попередніми оцінками фахівців, може бути на 70% більш заразним, а його летальність може бути вище на 30%. У боротьбі з пандемією уряд покладає великі надії на програму вакцинації населення. У суботу стало відомо, що в королівстві першу дозу вакцини від коронавірусу отримали 26,85 млн осіб — більше половини всіх повнолітніх жителів. Влада розраховує, що зі щеплення кампанія дозволить вже в середині квітня повернутися до більш звичного способу життя.
Зокрема, сам прем’єр Британії Борис Джонсон вакцинувався препаратом AstraZeneca.