Количество задержанных на протестах против коронавирусных ограничений в Лондоне выросло до 33

Контекст
Уже третий по счету общенациональный карантин был введен в стране с 4 января. Почти две недели назад на большей части территории Великобритании ограничительные меры стали постепенно ослабевать. В частности, 8 марта возобновили работу школы, а уже с 12 апреля, в случае сохранения стабильной эпидемиологической ситуации в стране откроются магазины, которые не торгуют предметами первой необходимости, парикмахерские и салоны красоты, а также спортзалы. Пабы, бары и рестораны смогут полноценно восстановить работу не раньше 17 мая, а с 21 июня может быть снято большинство оставшихся ограничений.
Британские власти пошли на введение жестких мер в начале года в результате распространения с конца декабря мутировавшего штамма коронавируса, который, согласно предварительным оценкам специалистов, может быть на 70% более заразным, а его летальность может быть выше на 30%. В борьбе с пандемией правительство возлагает большие надежды на программу вакцинации населения. В субботу стало известно, что в королевстве первую дозу вакцины от коронавируса получили 26,85 млн человек — больше половины всех совершеннолетних жителей. Власти рассчитывают, что прививочная кампания позволит уже в середине апреля вернуться к более привычному образу жизни.
В частности, сам премьер Великобритании Борис Джонсон вакцинировался препаратом AstraZeneca.