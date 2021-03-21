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Количество задержанных на протестах против коронавирусных ограничений в Лондоне выросло до 33

Количество задержанных на протестах против коронавирусных ограничений в Лондоне выросло до 33

Киев  •  УНН

 • 16648 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. По меньшей мере 33 человека были задержаны в британской столице за участие в протестах против действующих в стране строгих коронавирусных ограничений. Об этом в субботу сообщил телеканал Sky News со ссылкой на правоохранительные органы, передает УНН.

Что известно

Ранее сообщалось про 13 задержанных.

Всего в марше противников ограничительных мер, который стартовал от Гайд-парка и завершился в правительственной улице Уайтхолл, приняли участие несколько тысяч человек. Протестующие, многие из которых были без масок, зажигали дымовые факелы, а также держали плакаты с надписями “Прекратите разрушать жизнь наших детей” и “Бойтесь Вестмонстра, а не вируса” (неологизм “Вестмонстр” образован путем соединения слова “монстр” с названием Вестминстерского дворца, где расположен британский парламент).

Детали

Среди участников акции, в частности, был замечен Пирс Корбин — брат бывшего лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина.

Еще до начала демонстрации полиция Лондона предупредила о том, что протестующих ждет арест или штраф, поскольку действующие ограничения предусматривают запрет на участие в массовых собраниях. На этом фоне более 60 членов британского парламента субботним утром направили письмо министру внутренних дел Великобритании Прити Пателу, в котором призвали не преследовать манифестантов.

Контекст

Уже третий по счету общенациональный карантин был введен в стране с 4 января. Почти две недели назад на большей части территории Великобритании ограничительные меры стали постепенно ослабевать. В частности, 8 марта возобновили работу школы, а уже с 12 апреля, в случае сохранения стабильной эпидемиологической ситуации в стране откроются магазины, которые не торгуют предметами первой необходимости, парикмахерские и салоны красоты, а также спортзалы. Пабы, бары и рестораны смогут полноценно восстановить работу не раньше 17 мая, а с 21 июня может быть снято большинство оставшихся ограничений.

Британские власти пошли на введение жестких мер в начале года в результате распространения с конца декабря мутировавшего штамма коронавируса, который, согласно предварительным оценкам специалистов, может быть на 70% более заразным, а его летальность может быть выше на 30%. В борьбе с пандемией правительство возлагает большие надежды на программу вакцинации населения. В субботу стало известно, что в королевстве первую дозу вакцины от коронавируса получили 26,85 млн человек — больше половины всех совершеннолетних жителей. Власти рассчитывают, что прививочная кампания позволит уже в середине апреля вернуться к более привычному образу жизни.

В частности, сам премьер Великобритании Борис Джонсон вакцинировался препаратом AstraZeneca.

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