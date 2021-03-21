В Амстердамі на демонстрації проти карантину через COVID-19 затримано 58 осіб

Деталі

20 березня у Амстердамі було проведено неузгоджену демонстраційну акцію проти обмежувальних заходів у зв’язку з пандемією COVID-19. В результаті патрульні затримали 58 протестувальників, оскільки люди не зберігали дистанцію та проявляли агресію щодо поліції.

Цитата

“Сьогодні поліція здійснила 58 арештів під час протесту проти обмежувальних заходів щодо коронавірусу в Амстердамі. За словами муніципалітету, це була „стихійна демонстрація“ на Музейній площі, де демонстранти не виконували певних заходів. Вони не трималися на достатній відстані, і, за словами муніципалітету, ображали поліцію”, — повідомляє Nederlandse Omroep Stichting

Після завершення демонстрації на Музейній площі близько 1400 людей направились до іншої точки. Проте були затримані поліцією та перевезені в інше місце. Зазначається, що їх не арештовували.

Доповнення

Кількість затриманих на протестах проти коронавірусних обмежень в Лондоні зросла до 33.