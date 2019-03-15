В АМПУ подтвердили, что судно севшего на мель в Керченском проливе, направлялось из Мариуполя
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Судно Maryland под флагом Либерии, которое плыло из Мариуполя в Италию с грузом металла, 13 марта село на мель в Керченском проливе. Данную информацию подтвердили журналисту УНН в пресс-службе Администрации морских портов.
"Судно Maryland под флагом Либерии, которое плыло из Мариуполя в Италию (Мариуполь- Porto Marghera (Венеция - ред.)) с грузом 17 тыс тонн металла село на мель 13 марта вечером в Керченском проливе", - пидвередилы в пресс-службе.
Напомним, судно Maryland 13 марта село на бровку Керчь-Еникальского канала, когда проходило Керченский пролив в караване и с лоцманом на борту.
Как сообщал УНН, ситуация в Керченском проливе осложняет перспективы продаж американского сжиженного природного газа (СПГ) Украины.