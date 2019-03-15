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Судно з українським металом на борту сіло на мілину в Керченській протоці

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Судно Maryland під прапором Ліберії, яке пливло з Маріуполя до Італії з вантажем металу, 13 березня сіло на мілину в Керченській протоці. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

Судно з українським металом на борту сіло на мілину в Керченській протоці

Спроби зняти судно з мілини за допомогою чотирьох буксирів виявилися невдалими, заявили в прес-службі Росморрічфлоту.

“Судно Maryland (прапор Ліберії) водотоннажністю 20 тис. тонн йшло з 17 тис. тоннами металу з Маріуполя до Італії. 13 березня ввечері сіло на мілину. Судновласник спочатку направив до судна два буксири, а потім ще два, але у них поки не вийшло (зняти судно з мілини)”, — сказав співрозмовник в російському відомстві і додав, що спроби зняти судно з мілини продовжаться вранці 15 березня.

Він зазначив, що судно сіло на бровку Керч-Єнікальського каналу, коли проходило Керченську протоку в каравані і з лоцманом на борту.

Судно, яке сіло на мілину, не заважає судноплавству в Керченській протоці, яке здійснюється в штатному режимі.

Саме судно не пошкоджено, загрози екології та екіпажу немає.

Керч-Єнікальський канал входить в територіальні води України. До окупації Криму Росією канал контролювався і керувався Україною.

Нагадаємо, України не відмовиться від права вільного проходу кораблів Військово-морських сил України через Керсенську протоку. Про це заявив начальник Генерального штабу Збройних сил Віктор Муженко.

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