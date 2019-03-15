Судно с украинским металлом на борту село на мель в Керченском проливе

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 79728 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 178020 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 142933 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 206999 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 252505 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 213251 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 246180 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208250 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 487752 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241340 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
4.2м/с
84%
Популярные новости

Великобритания обнаружила российские шпионские датчики в морях у своих берегов

6 апреля, 15:42 • 16507 просмотра

В столице Франции напряженная ситуация: тысячи протестуют против запрета Ле Пен баллотироваться, есть также ответный митинг

6 апреля, 16:16 • 15003 просмотра

российский удар по Кривому Рогу: количество погибших возросло до 20

6 апреля, 16:36 • 14464 просмотра

Польша усиливает контроль на границе с беларусью: новые электронные заграждения

6 апреля, 16:52 • 13523 просмотра

Ряд населенных пунктов Харьковщины, в частности Золочев, были атакованы КАБами рф: есть пострадавшая

6 апреля, 17:18 • 12923 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 264891 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 241187 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 326633 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 487752 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 579284 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 32884 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 206999 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 79314 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 75811 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 81346 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Судно с украинским металлом на борту село на мель в Керченском проливе

Киев • УНН

 • 17361 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Судно Maryland под флагом Либерии, которое следовало из Мариуполя в Италию с грузом металла, 13 марта село на мель в Керченском проливе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Судно с украинским металлом на борту село на мель в Керченском проливе

Попытки снять судно с мели при помощи четырех буксиров оказались неудачными, заявили в пресс-службе Росморречфлота.

“Судно Maryland (флаг Либерии) водоизмещением 20 тыс. тонн шло с 17 тыс. тоннами металла из Мариуполя в Италию. 13 марта вечером село на мель. Судовладелец сначала направил к судну два буксира, а затем еще два, но у них пока не вышло (снять судно с мели)”, — сказал собеседник в российском ведомстве и добавил, что попытки снять судно с мели продолжатся утром 15 марта.

Он отметил, что судно село на бровку Керчь-Еникальского канала, когда проходило Керченский пролив в караване и с лоцманом на борту.

Севший на мель теплоход не мешает судоходству в Керченском проливе, которое осуществляется в штатном режиме.

Само судно не повреждено, угрозы экологии и экипажу нет.

Керчь-Еникальский канал входит в территориальные воды Украины. До оккупации Крыма Россией канал контролировался и управлялся Украиной.

Напомним, Украина не откажется от права свободного прохода кораблей Военно-морских сил Украины через Керсенський пролив. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Виктор Муженко

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$63.62
Bitcoin
$78,314.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$2,993.80
Ethereum
$1,578.25