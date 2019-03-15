Судно с украинским металлом на борту село на мель в Керченском проливе
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Судно Maryland под флагом Либерии, которое следовало из Мариуполя в Италию с грузом металла, 13 марта село на мель в Керченском проливе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
Попытки снять судно с мели при помощи четырех буксиров оказались неудачными, заявили в пресс-службе Росморречфлота.
“Судно Maryland (флаг Либерии) водоизмещением 20 тыс. тонн шло с 17 тыс. тоннами металла из Мариуполя в Италию. 13 марта вечером село на мель. Судовладелец сначала направил к судну два буксира, а затем еще два, но у них пока не вышло (снять судно с мели)”, — сказал собеседник в российском ведомстве и добавил, что попытки снять судно с мели продолжатся утром 15 марта.
Он отметил, что судно село на бровку Керчь-Еникальского канала, когда проходило Керченский пролив в караване и с лоцманом на борту.
Севший на мель теплоход не мешает судоходству в Керченском проливе, которое осуществляется в штатном режиме.
Само судно не повреждено, угрозы экологии и экипажу нет.
Керчь-Еникальский канал входит в территориальные воды Украины. До оккупации Крыма Россией канал контролировался и управлялся Украиной.
Напомним, Украина не откажется от права свободного прохода кораблей Военно-морских сил Украины через Керсенський пролив. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Виктор Муженко