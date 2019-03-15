В АМПУ підтвердили, що судно яке сіло на мілину в Керченській протоці, прямувало з Маріуполя
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Судно Maryland під прапором Ліберії, яке пливло з Маріуполя до Італії з вантажем металу, 13 березня сіло на мілину в Керченській протоці. Дану інформацію підтвердили журналісту УНН в прес-службі Адміністрації морських портів.
"Судно Maryland під прапором Ліберії, яке пливло з Маріуполя до Італії (Маріуполь- Porto Marghera (Венеція – ред.)) з вантажем 17 тис тон металу сіло на мілину 13 березня ввечері в Керченській протоці", - підвередили в прес-службі.
Нагадаємо, судно Maryland 13 березня сіло на бровку Керч-Єнікальського каналу, коли проходило Керченську протоку в каравані і з лоцманом на борту.
Як повідомляв УНН, ситуація в Керченській протоці ускладнює перспективи продажу американського скрапленого природного газу (СПГ) Україні.