В Америке ответили на заявление России о подводной лодке
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Военный пресс-секретарь опроверг информацию о заявлении России об американской лодке в российских водах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
США не проводили операции в российских территориальных водах, заявили американские военные после того, как Россия заявила, что прогнала американскую подводую лодку в российских водах в Тихом океане.
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"Нет правды в заявлениях России о наши операции в их территориальных водах. Я не буду комментировать точное местонахождение наших подводных лодок, но мы безопасно летаем, плаваем и действуем в международных водах", - заявил военный представитель Соединенных Штатов капитан Кайл Рейнс.
Напомним
Русский флот заявил об обнаружении американской подводной лодки в своих водах.