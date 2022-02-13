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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Російський флот заявив про виявлення американського підводного човна у своїх водах

Російський флот заявив про виявлення американського підводного човна у своїх водах

Київ • УНН

 • 32656 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Російський флот змусив американський підводний човен залишити територіальні води РФ у районі Курил, де ВМФ Росії проводить навчання, повідомили у суботу в Міноборони РФ, пише УНН.

Деталі

Російсько-воєнний флот заявив що сповістив екіпаж підводного човна США про перебування в територіальних водах РФ і зажадали від нього спливти, але американські військові це проігнорували.

Цитата

"Відповідно до керівних документів із захисту державного кордону Російської Федерації у підводному середовищі екіпажем фрегата ТОФ "Маршал Шапошников" було застосовано відповідні засоби. Американський підводний човен використовував самохідний імітатор для роздвоєння мети на засобах радіолокаційного та акустичного контролю та з максимальною швидкістю покинув територіальні води Російської Федерації", - йдеться у повідомленні Міноборони РФ.

Поява в територіальних водах РФ у районі Курил американського атомного підводного човна, який виявив російський бойовий корабель, є серйозним військовим інцидентом, про це заявив колишній начальник головного штабу ВМФ РФ адмірал у відставці Віктор Кравченко російським ЗМІ.

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