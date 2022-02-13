Русский флот заявил об обнаружении американской подводной лодки в своих водах
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Русский флот заставил американскую подводную лодку покинуть территориальные воды РФ в районе Курил, где ВМФ России проводит обучение, сообщили в субботу в Минобороны РФ, пишет УНН.
Детали
Российско-военный флот заявил, что известил экипаж подводной лодки США о пребывании в территориальных водах РФ и потребовали от него всплыть, но американские военные это проигнорировали.
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"Согласно руководящих документов по защите государственной границы Российской Федерации в подводной среде экипажем фрегата ТОФ "Маршал Шапошников" были применены соответствующие средства. Американский подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинул территориальные воды Российской Федерации", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Появление в территориальных водах РФ в районе Курил американского атомной подводной лодки, который обнаружил российский боевой корабль, является серьезным военным инцидентом, об этом заявил бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал в отставке Виктор Кравченко российским СМИ.
Напомним
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