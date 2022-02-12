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Шахед-136

Росія розпочала маневри з понад 30 бойових кораблів у Чорному морі

Росія розпочала маневри з понад 30 бойових кораблів у Чорному морі

Київ • УНН

 • 30140 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Сьогодні, 12 лютого, маневри за участю понад 30 російських бойових кораблів стартували в Чорному морі. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію Міноборони Росії.

Цитата:

“Для виконання завдань у складі різнорідних угруповань, корабельних ударних груп та загонів десантних кораблів задіяно понад 30 бойових кораблів різного класу зі складу Чорноморського та інших флотів: Серед них — фрегати, сторожові кораблі, малі ракетні кораблі та ракетні катери, десантні кораблі, кораблі, а також кораблі протимінної оборони”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що на різних етапах навчання корабельні з’єднання та підрозділи берегових військ, авіація флоту РФ виконають комплекс ракетних, артилерійських стрільб, нанесення ракетних та бомбових ударів по морських, берегових та повітряних цілях.

“Метою навчання є оборона морського узбережжя (тимчасово окупованого - ред.) Кримського півострова, пунктів базування сил (військ) ЧФ, а також об’єктів економічного сектора країни, морських комунікацій та районів морської економічної діяльності від можливих військових загроз умовного супротивника”, — зазначається у повідомленні.

Контекст

10 лютого російські ЗМІ вказали, що ЧФ РФ анонсував у Чорному морі навчання, у яких будуть задіяні корабельні тактичні групи Чорноморського флоту РФ, вказавши, що вони планові. Підготовку до них в одному з полігонів Чорного моря проводили морські тральщики РФ "Валентин Пикуль" и "Вице-адмирал Захарьин". Тоді ж російські ЗМІ повідомили, що загін із шести великих десантних кораблів Північного та Балтійського флотів Росії прибув до тимчасово окупованого Севастополя.

Міністерство закордонних справ України висловило протест через рішення Росії блокувати частину акваторії Чорного та Азовського морів та Керченської протоки.

11 лютого стало відомо, що Російська Федерація повідомила, що скасувала перекриття південної частини Азовського моря, яке планувала здійснити для судноплавства з 13 до 19 лютого під приводом військово-морських навчань, про що розповіли у морській охороні ДПСУ.

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