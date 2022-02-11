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Росія скасувала блокаду південної частини Азовського моря

Росія скасувала блокаду південної частини Азовського моря

Київ • УНН

 • 20766 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Російська Федерація скасувала перекриття південної частини Азовського моря, яке планувала здійснити для судноплавства з 13 до 19 лютого під приводом військово-морських навчань. Про це журналісту УНН повідомила речниця морської охорони Державної прикордонної служби України, капітан I-го рангу Наталя Гуменюк.

Цитата

"Ми отримали її ( інформацію – ред.) від державної установи "Держгідрографії" про скасування РФ перекриття південної частини Азовського моря з метою навчань з 13 до 19 лютого", - сказала Гуменюк.

Деталі

За її словами, інформації про можливу блокаду Чорного моря наразі немає.

Доповнення

Раніше Гуменюк повідомила, що морська охорона стежитиме за оголошеними Росією навчаннями та готова до провокацій. Однак вона заявила, що назвати дії РФ “блокадою” буде перебільшенням.

Контекст

10 лютого російські ЗМІ повідомили, що загін із шести великих десантних кораблів Північного та Балтійського флотів Росії прибув до тимчасово окупованого Севастополя.

Напередодні стало відомо, що згадані судна вирушили із Середземного моря до Чорного, щоб взяти участь у навчаннях.

Як писав УНН, 20 січня Міноборони Росії повідомило про початок серії маневрів військово-морського флоту за участю понад 140 кораблів та суден, а також понад 10 тис. військових.

Навчання охоплять акваторії морів, які прилягають до російської території, а також оперативно важливі райони Світового океану. Окремі навчання відбудуться в акваторіях Середземного, Північного, Охотського морів, у північно-східній частині Атлантичного океану та у Тихому океані, зазначили в Міноборони РФ.

Міністерство закордонних справ України висловило протест через рішення Росії блокувати частину акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки.

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