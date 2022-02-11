Россия отменила блокаду южной части Азовского моря
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Российская Федерация отменила перекрытие южной части Азовского моря, которое планировала совершить для судоходства с 13 по 19 февраля под предлогом военно-морских учений. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь морской охраны Государственной пограничной службы Украины, капитан I-го ранга Наталья Гуменюк.
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"Мы получили ее ( информацию - ред.) от государственного учреждения "Госгидрографии" об отмене РФ перекрытия южной части Азовского моря с целью учений с 13 до 19 февраля", - сказала Гуменюк.
Детали
По ее словам, информации о возможной блокаде Черного моря пока нет.
Дополнение
Ранее Гуменюк сообщила, что морская охрана будет следить за объявленными Россией учениями и готова к провокациям. Однако она заявила, что назвать действия РФ “блокадой” будет преувеличением.
Контекст
10 февраля российские СМИ сообщили, что отряд из шести больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов России прибыл с временно оккупированного Севастополя.
Накануне стало известно, что упомянутые суда отправились из Средиземного моря в Черное, чтобы принять участие в учениях.
Как писал УНН, 20 января Минобороны России сообщило о начале серии маневров военно-морского флота с участием более 140 кораблей и судов, а также более 10 тыс. военных.
Обучение охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане, отметили в Минобороны РФ.
Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за решения России блокировать часть акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива.