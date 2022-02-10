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Росія зібралася на військові навчання у морі поблизу України: фахівці попереджають про можливість "морської блокади"

Росія зібралася на військові навчання у морі поблизу України: фахівці попереджають про можливість "морської блокади"

Київ • УНН

 • 49067 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Росія готується до чогось на кшталт "морської блокади" українських портів під виглядом ракетних та артилерійських навчань, вважає редактор профільного видання BlackSeaNews Андрій Клименко, про що він написав у Facebook, інформує УНН.

Цитата:

“Не хочемо ніякої паніки, але це дуже схоже на підготовку до чогось на кшталт "морської блокади“ українських портів. Про яку ми 2 роки попереджаємо... Це треба зупинити. На найвищому міжнародному рівні. А паніки не треба тому, що при слові "блокада“ першими будуть змінювати свої плани судновласники... Треба об'єднати всі зусилля”, — написав Клименко.

Деталі

Фахівець оприлюднив карту майбутніх російських навчань, на якій червоним марковано території, які збирається перекривати РФ у Чорному та Азовському морях. Більша частина цієї території — поблизу України.

“Ось так виглядають заявлені РФ перекриття районів Чорного та Азовського морів для ракетних та артилерійських навчань — починаючи з 21:00 (UTC) 13/02/2022 по 21:00 (UTC) 19/02/2022. Ніяких коридорів для проходу торговельних суден не передбачено. (Такого за останні 8 років не було)”, — зазначив Клименко.

З його слів, за планом РФ, Чорне море в північно-західній частині перекривається до межі територіального моря України, в Азовському — від узбережжя окупованого Криму до узбережжя Краснодарського краю.

Як зазначив експерт, джерело цих даних — управління навігації та океанографії Міноборони Росії.

Доповнення

Сьогодні російські ЗМІ повідомили, що загін із шести великих десантних кораблів Північного та Балтійського флотів Росії прибув до тимчасово окупованого Севастополя.

Напередодні стало відомо, що згадані судна вирушили із Середземного моря до Чорного, щоб взяти участь у навчаннях.

20 січня Міноборони Росії повідомило про початок серії маневрів військово-морського флоту за участю понад 140 кораблів та суден, а також понад 10 тис. військових. Навчання охоплять акваторії морів, які прилягають до російської території, а також оперативно важливі райони Світового океану. Окремі навчання відбудуться в акваторіях Середземного, Північного, Охотського морів, у північно-східній частині Атлантичного океану та у Тихому океані, зазначили в Міноборони РФ.

Сьогодні ж російські ЗМІ вказали, що ЧФ РФ анонсував у Чорному морі навчання, у яких будуть задіяні корабельні тактичні групи Чорноморського флоту РФ, вказавши, що вони планові. Підготовку до них в одному з полігонів Чорного моря проводили морські тральщики РФ "Валентин Пикуль" и "Вице-адмирал Захарьин".

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