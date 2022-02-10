Россия собралась на военные учения в море вблизи Украины: специалисты предупреждают о возможности "морской блокады"

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“Не хотим никакой паники, но это очень похоже на подготовку к чему-то вроде "морской блокады" украинских портов. О которой мы 2 года предупреждаем... Это надо остановить. На самом высоком международном уровне. А паники не надо потому, что при слове "блокада“ первыми будут менять свои планы судовладельцы. Надо объединить все усилия", - написал Клименко.

Детали

Специалист обнародовал карту будущих российских учений, на которой красным помечены территории, которые собирается перекрывать РФ в Черном и Азовском морях. Большая часть этой территории - вблизи Украины.

“Вот так выглядят заявленные РФ перекрытия районов Черного и Азовского морей для ракетных и артиллерийских учений — начиная с 21:00 (UTC) 13/02/2022 по 21:00 (UTC) 19/02/2022. Никаких коридоров для прохода торговых судов не предусмотрено. (Такого за последние 8 лет не было)”, — отметил Клименко.

С его слов, по плану РФ, Черное море в северо-западной части перекрывается до предела территориального моря Украины, в Азовском — от побережья оккупированного Крыма до побережья Краснодарского края.

Как отметил эксперт, источник этих данных — управление навигации и океанографии Минобороны России.

Дополнение

Сегодня российские СМИ сообщили, что отряд из шести больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов России прибыл во временно оккупированный Севастополь.

Накануне стало известно, что упомянутые суда отправились из Средиземного моря в Черное, чтобы принять участие в учениях.

20 нваря Минобороны России сообщило о начале серии маневров военно-морского флота с участием более 140 кораблей и судов, а также более 10 тыс. военных. Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане, отметили в Минобороны РФ.

Сегодня же российские СМИ указали, что ЧФ РФ анонсировал в Черном море учения, в которых будут задействованы корабельные тактические группы Черноморского флота РФ, указав, что они плановые. Подготовку к ним в одном из полигонов Черного моря проводили морские тральщики РФ "Валентин Пикуль" и "Вице-адмирал Захарьин".