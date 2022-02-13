В Америці відповіли на заяву Росії про підводний човен
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Військовий речник спростував інформацію щодо заяви Росії про американський човен у російських водах. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.
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США не проводили операції в російських територіальних водах, заявили американські військові після того, як Росія заявила, що прогнала американський підводний човен у російських водах в Тихому океані.
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"Немає правди в заявах Росії про наші операції в їхніх територіальних водах. Я не буду коментувати точне місцезнаходження наших підводних човнів, але ми безпечно літаємо, плаваємо і діємо в міжнародних водах", - заявив військовий речник Сполучених Штатів капітан Кайл Рейнс.
Нагадаємо
Російський флот заявив про виявлення американського підводного човна у своїх водах.