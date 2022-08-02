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В американском штате Кентукки жертвами наводнения стали 37 человек, сотни пропали без вести

В американском штате Кентукки жертвами наводнения стали 37 человек, сотни пропали без вести

Киев • УНН

 • 172966 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. В результате внезапных наводнений в восточной части штата Кентукки, погибли по меньшей мере 37 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Как отмечается, по меньшей мере шесть детей, в том числе четверо братьев и сестер в возрасте от одного до восьми лет, погибли от стихии.

По словам губернатора Кентукки Энди Бешира, количество погибших будет продолжать расти, поскольку сотни американцев остаются пропавшими без вести. Более 12 тысяч домохозяйств остались без электричества, сотни домов и предприятий были затоплены.

Президент США Джо Байден объявил наводнение большим бедствием и распорядился о выделении федеральной помощи местным спасателям. Это самое сильное наводнение в регионе за последние десятилетия.

Напомним

По меньшей мере семь человек погибли в Объединенных Арабских Эмиратах после того, как необычные ливни спровоцировали внезапное наводнение в восточных районах штата Персидского залива.

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