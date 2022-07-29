Через несприятливі дощі в ОАЕ загинули 7 людей

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"Ми з жалем повідомляємо, що шість осіб азіатської національності були знайдені мертвими в результаті повені", - сказав начальник центральних операцій міністерства внутрішніх справ Алі аль-Тунайджі.

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Пізніше міністерство оголосило про смерть сьомого мігранта з Азії.

Липнева температура в ОАЕ регулярно досягає 40 градусів за Цельсієм, але східне узбережжя також може постраждати від мусонів в Індійському океані.

Екстрені служби заявили, що вони відповіли на сотні дзвінків про допомогу за останні два дні, коли паводкові води затопили вулиці портового міста Фуджейра та інших східних районів.

Нагадаємо

За два дні повені біля іранської столиці загинули щонайменше 24 особи, ще 19 зникли безвісти.