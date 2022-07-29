Из-за неблагоприятных дождей в ОАЭ погибли 7 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. По меньшей мере семь человек погибли в Объединенных Арабских Эмиратах после того, как необычные ливни спровоцировали внезапное наводнение в восточных районах штата Персидского залива. Об этом сообщает УНН со ссылкой на France24.
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"Мы с сожалением сообщаем, что шесть человек азиатской национальности были найдены мертвыми в результате наводнения", - сказал начальник центральных операций министерства внутренних дел Али аль-Тунайджи.
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Позднее министерство объявило о смерти седьмого мигранта из Азии.
Июльская температура в ОАЭ регулярно достигает 40 градусов по Цельсию, но восточное побережье также может пострадать от муссонов в Индийском океане.
Экстренные службы заявили, что они ответили на сотни звонков о помощи за последние два дня, когда паводковые воды затопили улицы портового города Фуджейра и других восточных районов.
Напомним
За два дня наводнения возле иранской столицы погибли по меньшей мере 24 человека, еще 19 пропали без вести.