Повінь в Ірані за два дні забрала життя 24 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. За два дні повені біля іранської столиці загинули щонайменше 24 особи, ще 19 зникли безвісти, повідомляє УНН з посиланням на агенство IRNA.
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«Через сильний дощ та повінь у селі Емамзаде Давуд на заході та в районах Фірузкух, Рудехен та Дамаванд на схід від Тегерана загинули 24 людини», — йдеться у повідомленні.
«Пошук та порятунок 19 зниклих безвісти продовжуються».
Деталі
Раптова повінь недалеко від Тегерана, в передгір'ях Альборзьких гір, сталася менш ніж через тиждень після того, як повені на посушливому півдні Ірану забрали життя 22 людей.
Значною мірою посушливий Іран постраждав від неодноразових посух протягом останнього десятиліття, і навіть від регулярних повеней після злив.
У Фірузкух на схід від столиці 10 людей загинули, 12 отримали поранення і 16 пропали безвісти, повідомив губернатор Тегерана Мохсен Мансурі.
Він сказав, що цей район «зазнав найбільших збитків через гірський зсув».
Повінь торкнулася 18 провінцій, зокрема Альборз, Ісфахан, Марказі, Тегеран та Йезд.
Додамо
У 2019 році зливи на півдні Ірану забрали життя не менше 76 осіб, а збитки оцінюються більш ніж у 2 мільярди доларів.