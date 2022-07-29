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Повінь в Ірані за два дні забрала життя 24 людей

Повінь в Ірані за два дні забрала життя 24 людей

Київ • УНН

 • 155855 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. За два дні повені біля іранської столиці загинули щонайменше 24 особи, ще 19 зникли безвісти, повідомляє УНН з посиланням на агенство IRNA.

Цитата

«Через сильний дощ та повінь у селі Емамзаде Давуд на заході та в районах Фірузкух, Рудехен та Дамаванд на схід від Тегерана загинули 24 людини», — йдеться у повідомленні.

«Пошук та порятунок 19 зниклих безвісти продовжуються».

Деталі

Раптова повінь недалеко від Тегерана, в передгір'ях Альборзьких гір, сталася менш ніж через тиждень після того, як повені на посушливому півдні Ірану забрали життя 22 людей.

Значною мірою посушливий Іран постраждав від неодноразових посух протягом останнього десятиліття, і навіть від регулярних повеней після злив.

У Фірузкух на схід від столиці 10 людей загинули, 12 отримали поранення і 16 пропали безвісти, повідомив губернатор Тегерана Мохсен Мансурі.

Він сказав, що цей район «зазнав найбільших збитків через гірський зсув».

Повінь торкнулася 18 провінцій, зокрема Альборз, Ісфахан, Марказі, Тегеран та Йезд.

Додамо

У 2019 році зливи на півдні Ірану забрали життя не менше 76 осіб, а збитки оцінюються більш ніж у 2 мільярди доларів.

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