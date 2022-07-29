Наводнение в Иране за два дня унесло жизни 24 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. За два дня наводнения возле иранской столицы погибли по меньшей мере 24 человека, еще 19 пропали без вести, сообщает УНН со ссылкой на агентство IRNA.
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«Из-за сильного дождя и наводнения в селе Эмамзаде Давуд на западе и в районах Фирузкух, Рудехен и Дамаванд к востоку от Тегерана погибли 24 человека», — говорится в сообщении.
«Поиск и спасение 19 пропавших без вести продолжаются».
Детали
Внезапное наводнение недалеко от Тегерана, в предгорьях Альборгских гор, произошло менее чем через неделю после того, как наводнения на засушливом юге Ирана унесли жизни 22 человек.
В значительной степени засушливый Иран пострадал от неоднократных засух за последнее десятилетие, а также от регулярных наводнений после ливней.
В Фирузкух восточнее столицы 10 человек погибли, 12 получили ранения и 16 пропали без вести, сообщил губернатор Тегерана Мохсен Мансури.
Он сказал, что этот район «понес самый больший ущерб из-за горного оползня».
Наводнение коснулось 18 провинций, в том числе Альборз, Исфахан, Маркази, Тегеран и Йезд.
Добавим
В 2019 году ливни на юге Ирана унесли жизни не менее 76 человек, а ущерб оценивается более чем в 2 миллиарда долларов.