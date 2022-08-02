В американському штаті Кентуккі жертвами повені стали 37 людей, сотні зникли безвісти

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Як зазначається, щонайменше шестеро дітей, у тому числі четверо братів та сестер у віці від одного до восьми років, загинули від стихії.

За словами губернатора Кентуккі Енді Бешира, кількість загиблих буде продовжувати зростати, оскільки сотні американців залишаються зниклими безвісти. Понад 12 тисяч домогосподарств залишилися без електрики, сотні будинків і підприємств були затоплені.

Президент США Джо Байден оголосив повінь великим лихом і розпорядився про виділення федеральної допомоги місцевим рятувальникам. Це найсильніша повінь в регіоні за останні десятиліття.

Нагадаємо

Щонайменше семеро людей загинули в Об’єднаних Арабських Еміратах після того, як незвичайні зливи спровокували раптову повінь у східних районах штату Перської затоки.