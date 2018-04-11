В Алжире разбился военный самолет с 200 людьми на борту

Самолет упал в городе Буфарик, который находится в 30 километрах от столицы Алжира.

Сообщается, что это был военный самолет Ил-78 или Ил-76.

По данным телеканала, самолет рухнул вскоре после взлета. Издание уточняет, что это произошло около 08:00 по местному времени.



Имеются сообщения о 14 скорых, которые прибыли на место крушения самолета, раненых доставляют в больницу.



Как сообщал УНН, шесть человек, по предварительным данным, погибли в результате катастрофы вертолета в Хабаровске.



Возле села Чернышовка (Шишацкий р-н, Полтавская обл.) во время авиахимических работ упал вертолет Ми-2 с двумя пилотами на борту.



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