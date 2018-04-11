В Алжире разбился военный самолет с 200 людьми на борту
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Алжире разбился военный самолет, на борту которого находились порядка 200 человек. Про это сообщает УНН со ссылкой на Al Arabia.
Самолет упал в городе Буфарик, который находится в 30 километрах от столицы Алжира.
Сообщается, что это был военный самолет Ил-78 или Ил-76.
По данным телеканала, самолет рухнул вскоре после взлета. Издание уточняет, что это произошло около 08:00 по местному времени.
Имеются сообщения о 14 скорых, которые прибыли на место крушения самолета, раненых доставляют в больницу.
Как сообщал УНН, шесть человек, по предварительным данным, погибли в результате катастрофы вертолета в Хабаровске.
Возле села Чернышовка (Шишацкий р-н, Полтавская обл.) во время авиахимических работ упал вертолет Ми-2 с двумя пилотами на борту.
الصور الأولى لتحطم طائرة عسكرية جزائرية https://t.co/MmnAMxva7B— سكاي نيوز عربية-الآن (@SkyNewsArabia_B) 11 квітня 2018 р.