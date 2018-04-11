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В Алжире разбился военный самолет с 200 людьми на борту

В Алжире разбился военный самолет с 200 людьми на борту

Киев  •  УНН

 • 11842 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Алжире разбился военный самолет, на борту которого находились порядка 200 человек. Про это сообщает УНН со ссылкой на Al Arabia.

Самолет упал в городе Буфарик, который находится в 30 километрах от столицы Алжира.

Сообщается, что это был военный самолет Ил-78 или Ил-76.

По данным телеканала, самолет рухнул вскоре после взлета. Издание уточняет, что это произошло около 08:00 по местному времени.

Имеются сообщения о 14 скорых, которые прибыли на место крушения самолета, раненых доставляют в больницу.

Как сообщал УНН, шесть человек, по предварительным данным, погибли в результате катастрофы вертолета в Хабаровске. 

Возле села Чернышовка (Шишацкий р-н, Полтавская обл.) во время авиахимических работ упал вертолет Ми-2 с двумя пилотами на борту.

الصور الأولى لتحطم طائرة عسكرية جزائرية https://t.co/MmnAMxva7B

— سكاي نيوز عربية-الآن (@SkyNewsArabia_B) 11 квітня 2018 р.

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