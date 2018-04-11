В Алжирі розбився військовий літак з 200 людьми на борту
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. В Алжирі розбився військовий літак, на борту якого перебували близько 200 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Al Arabia.
Літак впав в місті Буфарік, який знаходиться в 30 кілометрах від столиці Алжиру.
Повідомляється, що це був військовий літак Іл-78 або Іл-76.
За даними телеканалу, літак впав незабаром після зльоту. Видання уточнює, що це сталося близько 08:00 за місцевим часом.
Є повідомлення про 14 швидких, що прибули на місце краху літака, поранених доправляють до лікарні.
Як повідомляв УНН, шість чоловік, за попередніми даними, загинули в результаті катастрофи вертольота в Хабаровську.
Біля села Чернишівка (Шишацький р-н, Полтавська обл.) під час авіахімічних робіт упав вертоліт Мі-2 із двома пілотами на борту.
الصور الأولى لتحطم طائرة عسكرية جزائرية https://t.co/MmnAMxva7B— سكاي نيوز عربية-الآن (@SkyNewsArabia_B) 11 квітня 2018 р.