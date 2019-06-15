В Алжире на протест вышли тысячи демонстрантов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Тысячи демонстрантов снова вышли на улицы алжирской столицы на семнадцатую по счету акцию пятничных протестов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на euronews.
Участники протестов требуют отстранения от власти политиков старой системы, связанных с экс-президентом страны Абдельазизом Бутефликой.
Сам Бутефлика, после 20 лет правления страной, подал в отставку 2 апреля на фоне народных волнений.
В ходе этой акции манифестанты приветствовали арест бывшего премьера Абдельмалека Селлаля, подозреваемого в коррупции. В настоящее время в Алжире ведется несколько громких дел, связанных с хищением государственных средств и злоупотреблением властью. Фигурантами проходят чиновники, занимавшие высокие посты при Бутефлике.
Но этого, считают протестующие, недостаточно, и они требуют радикальных демократических перемен и полной смены власти. Манифестанты недовольны временным президентом Абделькадером Бенсалахом, который, по их мнению, был слишком близок к Бутефлике. Ранее, ссылаясь не отсутствие кандидатов, в стране на неопределенный срок были отложены назначенные на 4 июля выборы, что также побудило алжирцев выйти на демонстрации.