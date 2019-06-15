В Алжире на протест вышли тысячи демонстрантов

Участники протестов требуют отстранения от власти политиков старой системы, связанных с экс-президентом страны Абдельазизом Бутефликой.

Сам Бутефлика, после 20 лет правления страной, подал в отставку 2 апреля на фоне народных волнений.

В ходе этой акции манифестанты приветствовали арест бывшего премьера Абдельмалека Селлаля, подозреваемого в коррупции. В настоящее время в Алжире ведется несколько громких дел, связанных с хищением государственных средств и злоупотреблением властью. Фигурантами проходят чиновники, занимавшие высокие посты при Бутефлике.

Но этого, считают протестующие, недостаточно, и они требуют радикальных демократических перемен и полной смены власти. Манифестанты недовольны временным президентом Абделькадером Бенсалахом, который, по их мнению, был слишком близок к Бутефлике. Ранее, ссылаясь не отсутствие кандидатов, в стране на неопределенный срок были отложены назначенные на 4 июля выборы, что также побудило алжирцев выйти на демонстрации.