В Алжирі на протест вийшли тисячі демонстрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Тисячі демонстрантів знову вийшли на вулиці алжирської столиці на сімнадцяту за рахунком акцію п'ятничних протестів. Про це УНН повідомляє з посиланням на euronews.
Учасники протестів вимагають відсторонення від влади політиків старої системи, пов'язаних з екс-президентом країни Абдельазізом Бутефлікою.
Сам Бутефліка, після 20 років правління країною, подав у відставку 2 квітня на тлі народних хвилювань.
Під час цієї акції маніфестанти привітали арешт колишнього прем'єра Абдельмалека Селлаля, підозрюваного в корупції. Наразі в Алжирі ведеться кілька гучних справ, пов'язаних з розкраданням державних коштів і зловживанням владою. Фігурантами проходять чиновники, що займали високі пости при Бутефліці.
Але цього, вважають протестувальники, недостатньо, і вони вимагають радикальних демократичних змін і повної зміни влади. Маніфестанти невдоволені тимчасовим президентом Абделькадером Бенсалахом, який, на їхню думку, був занадто близький до Бутефліки. Раніше, посилаючись не відсутність кандидатів, у країні на невизначений термін було відкладено призначені на 4 липня вибори, що також спонукало алжирців вийти на демонстрації.