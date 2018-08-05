В Альпах разбился легкомоторный самолет

На официальном сайте компании JU-AIR, которой принадлежал летательный аппарат, подтверждается факт того, что самолет JU-52 потерпел крушение в субботу. На его борту были 17 мест для пассажиров и два для пилотов. Сейчас устанавливается, сколько человек находились в самолете, когда он рухнул на землю.



Добавим, что в тот же день в Швейцарии произошла и другая авиакатастрофа: еще один легкий самолет разбился в полукантоне Нидвальден в центральной части страны. Авария унесла жизни четырех человек, находившихся на борту.



Напомним, Одномоторный самолет EA400 разбился вскоре после вылета с аэродрома в американском штате Оклахома. Никто из шести человек, находившихся на борту, не выжил.