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В Альпах розбився легкомоторний літак

В Альпах розбився легкомоторний літак

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Легкомоторний літак в суботу розбився в Альпах в кантоні Граубюнден на південному сході Швейцарії, в даний час тривають пошуково-рятувальні роботи. Про конкретну кількість людей, які перебували на його борту, і їхню долю поки не відомо. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

На офіційному сайті компанії JU-AIR, якій належав літальний апарат, підтверджується факт того, що літак JU-52 зазнав аварії в суботу. На його борту були 17 місць для пасажирів і два для пілотів. Зараз встановлюється, скільки людей знаходилися в літаку, коли він впав на землю.

Додамо, що в той же день в Швейцарії відбулася й інша авіакатастрофа: ще один легкий літак розбився в напівкантоні Нідвальден в центральній частині країни. Аварія забрала життя чотирьох людей, що знаходилися на борту.

Нагадаємо, одномоторний літак EA400 розбився незабаром після вильоту з аеродрому в американському штаті Оклахома. Ніхто з шести чоловік, що знаходилися на борту, не вижив.

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