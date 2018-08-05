В Альпах розбився легкомоторний літак

На офіційному сайті компанії JU-AIR, якій належав літальний апарат, підтверджується факт того, що літак JU-52 зазнав аварії в суботу. На його борту були 17 місць для пасажирів і два для пілотів. Зараз встановлюється, скільки людей знаходилися в літаку, коли він впав на землю.



Додамо, що в той же день в Швейцарії відбулася й інша авіакатастрофа: ще один легкий літак розбився в напівкантоні Нідвальден в центральній частині країни. Аварія забрала життя чотирьох людей, що знаходилися на борту.



Нагадаємо, одномоторний літак EA400 розбився незабаром після вильоту з аеродрому в американському штаті Оклахома. Ніхто з шести чоловік, що знаходилися на борту, не вижив.