В акватории Черного и Азовского морей заметили перебазирование катеров и кораблей рф
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Отмечается перебазирование корабельно-катерного состава черноморского флота в акватории Черного и Азовского. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"В акватории Черного и Азовского морей отмечается перебазирование корабельно-катерного состава черноморского флота", - говорится в сообщении.
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