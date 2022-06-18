У Чорному морі окупанти тримають в готовності 20 крилатих ракет "Калібр"

Цитата

“Корабельне угруповання ворожого флоту не зазнало за ніч змін, продовжує триматися на безпечній для себе відстані від берега, аби не наражатися на чергове ураження. Тим не менш 2️0 крилатих ракет типу „Калібр“ — в готовності до застосування по Україні. Ворожа десантна операція наразі не імовірна, але й не виключена”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що вздовж узбережжя можливі виявлення морських мін, зірваних штормом і дрейфуючих до берега.

Доповнення

17 червня повідомлялося, що у готовності до можливого застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває два російських військових кораблі, які несуть крилаті ракети морського базування типу “Калібр”, їх можливий сумарний залп становить до 16 ракет.