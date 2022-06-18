В Черном море оккупанты держат в готовности 20 крылатых ракет "Калибр"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Российские оккупанты в Черном море имеют в готовности к применению 20 крылатых ракет типа “Калибр”. Об этом сообщает Оперативное командование “Юг”, передает УНН.
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“Корабельная группировка вражеского флота не претерпела за ночь перемен, продолжает держаться на безопасном для себя расстоянии от берега, чтобы не подвергаться очередному удару. Тем не менее менее 2️0 крылатых ракет типа „Калибр“ — в готовности к применению по Украине. Враждебная десантная операция пока не вероятна, но и не исключена”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что вдоль побережья возможны обнаружения морских мин, сорванных штормом и дрейфующих к берегу.
Дополнение
17 июня сообщалось, что в готовности к возможному применения ракетного вооружения в акватории Черного моря находится два российских военных корабля, несущих крылатые ракеты морского базирования типа “Калибр”, их возможный суммарный залп составляет до 16 ракет.